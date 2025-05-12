11 bin lira ceza yiyen motosikletçi:  İnfluencerlara özendim

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafiği tehlikeye düşüren sürücülere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Sosyal medya hesabında motosikletiyle ön kaldırarak, 236 kilometre tek teker hızla gezdiği görüntüleri paylaşan motosikletin sürücüsü Batuhan T., akşam saatlerinde trafik polisinin takibi sonucu Kılıçarslan Mahallesi’nde yakalandı.

Sürücünün ehliyetine ve motoruna ’sağlık durumunun yerinde olup olmadığı tespiti’ gerekçesiyle el konuldu. Ayrıca yeniden ehliyetini almak için psikoloğa başvurmaları gerektiği öğrenildi. Motosikleti, oto kurtarıcı yardımıyla yediemine çekilen sürücüye tehlikeli araç kullanmaktan ise toplamda 11 bin 434 lira ceza kesildi.



"BİRKAÇ TANE ÖZENDİĞİM İNFLUENCER VAR"



Motosikletiyle tehlikeli hareket yapan sürücü Batuhan T., influencerlara özendiğini dile getirdi. Batuhan T., "Yaptığım bir hataydı, bunun üzerine ceza ve ehliyetime el konuldu. Yaptığım doğru değil. Birkaç tane özendiğim influencer vardı. Nasip böyleymiş. Dağdan inip üzerimizi değiştirmeden ceza yedik. Yapacak bir şey yok" dedi.