11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün uzun süre başdanışmanlığını yapan Ahmet Sever hakkında “terör örgütü propagandası” yapmak suçundan soruşturma başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığ’ınca başlatılan soruşturma, yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi
11. Cumhurbaşkanı Gül’ün eski başdanışmanı Ahmet Sever’e soruşturma
İHATürkiye
Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanlığı döneminde başdanışmanlığını yapan Ahmet Sever için soruşturma açıldı.
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün uzun süre başdanışmanlığını yapan Ahmet Sever hakkında “terör örgütü propagandası” yapmak suçundan soruşturma başlatıldı.