11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün uzun süre başdanışmanlığını yapan Ahmet Sever hakkında “terör örgütü propagandası” yapmak suçundan soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığ’ınca başlatılan soruşturma, yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi