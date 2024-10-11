11 Ekim Cuma namazı saatleri: Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul-Ankara-İzmir-Bursa-Adana cuma saati

Cuma namazı saatlerine yönelik araştırmalar bir gece öncesinden hız kazandı. Milyonlarca Müslüman'ın camilere akın edeceği cuma gününde, öğle ezanı ile birlikte haftanın cuma namazı eda edilecek. Vatandaşlar da ikamet ettikleri şehirlerde namazın saat kaçta kılınacağını öğrenmek istiyor. İşte, 11 Ekim 2024 İstanbul-Ankara-İzmir cuma namazı saatleri...



11 EKİM'DE CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?



Diyanet İşleri Başkanlığı, tüm illerin cuma namazı vakitlerini internet sitesi üzerinden paylaştı.



Cuma namazı 11 Ekim 2024 tarihinde İstanbul'da 12:56'da Ankara'da 12:40'da İzmir'de 13:03'de Adana'da 12:30'da Bursa'da ise 12:56'da kılınacak.



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CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?



Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).



İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).