11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü nedir, neden kutlanır?

Dünya Kız Çocukları Günü, her yıl olduğu gibi bu yıl da 11 Ekim tarihinde kutlanmaya başladı. Kız çocuklarının ötekileştirilmesinin önlenmesi amacıyla kutlanan bu özel günün anlam ve önemi merak ediliyor. İşte ayrıntılar.



DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ NEDİR?



Dünya Kız Çocukları Günü, her yıl 11 Ekim'de dünya çapında kutlanan bir gündür. 2012'de Birleşmiş Milletler tarafından alınan bir kararla, kız çocuklarının cinsiyetlerinden ötürü maruz kaldığı eşitsizlik konusundaki farkındalığın artırılması amacıyla kutlanmaya başlamıştır.



Eğitim hakkı, beslenme, yasal haklar, kadına yönelik şiddet ve zorla evlilik konuları da Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında gündeme taşınmaktadır.



DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ'NÜN ÖNEMİ NEDİR?



Dünya Kız Çocukları günü, kız çocuklarını ilgilendiren konular (eğitim, beslenme, çocuk evliliği, yasal ve tıbbî haklar) hakkındaki farkındalığın artırılması amacıyla büyük önem taşımaktadır.