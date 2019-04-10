Sivas, Kastamonu, Bartın, Zonguldak, Ankara, Giresun, Rize, İzmir, Karaman, Tokat ve Şanlıurfa'daki bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, Sivas'ta tesis edilecek Akşar Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali'nin yapımı amacıyla Suşehri ilçesine bağlı Yürekli köyündeki bazı taşınmazlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.



Kastamonu, Bartın ve Zonguldak'ta yapılacak üç ayrı enerji nakil hattı için istimlak alanı toplam 3 bin 237 metrekare olan bazı taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) tarafından acele kamulaştırılması gerçekleştirilecek.



Ankara'nın Beypazarı ilçesi sınırları içerisinde yer alan Çayırhan II Linyit Sahası'ndaki kömürün değerlendirilmesi kapsamında yürütülecek olan madencilik faaliyetlerine ait karo sahaları ile yer üstü tesislerinin bulunduğu bazı taşınmazların Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.



Giresun'da tesis edilecek Güce Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali'nin yapımı amacıyla Güce ilçesine bağlı Tekkeköy'deki bazı taşınmazlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.



Rize Güney Çevre Yolu'nun Karadeniz Sahil Yolu ile bağlantısını sağlayacak olan Pazar Caddesi Bağlantı Yolu Projesi kapsamında Çarşı, Yeniköy, Atmeydanı ve Kaplıca bölgelerindeki bazı taşınmazların acele kamulaştırılması Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak.



İzmir'de Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu Projesi kapsamında Bergama, Dikili, Menemen, Aliağa ve Foça ilçelerindeki bazı taşınmazların da Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması gerçekleştirilecek.



Karaman'da tesis edilecek Akyel-1 Rüzgar Elektrik Santrali ile Tokat'ta inşa edilecek Omala Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin yapımı amacıyla bölgedeki bazı taşınmazlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.



Şanlıurfa'da ise enerji iletim hattı projesi kapsamında belirlenen güzergah üzerindeki bazı taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

