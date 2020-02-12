11 ilde eğitime kar tatili (12 Şubat Çarşamba günü hangi illerde okullar tatil edildi?)

SİVAS

Sivas Valiliği'nen yapılan açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğünün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda bugün gün boyu aralıklarla kar yağışının devam edeceği, kuvvetli buzlanma, don olayı, sis ve rüzgar beklendiği belirtildi.



Bu nedenle öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için il merkezi ile ilçelerinde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ile rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında 12 Şubat Çarşamba günü eğitime ara verildiği bildirildi.



Açıklamada, hamile, engelli, diyaliz hastası, kalp ile böbrek yetmezliği, kanser ve başka kronik ağır hastalığı bulunan kamu personelinin de izinli sayılacağı kaydedildi.



Sivas Valisi Salih Ayhan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meteoroloji yüzünüzü güldüreceğe benziyor. Coğrafyamızın nimeti olan kar kendini tekrar gösterdi. Gece oluşabilecek buzlanmada ulaşım güvenliğinizi olumsuz etkileyeceğinden dolayı Sivas genelinde eğitime bir gün ara veriyoruz" ifadesini kullandı.



VAN

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları ve aşırı buzlanma nedeniyle 12.02.2020 Çarşamba günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretime 1 (bir) gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeline idari izin verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

TOKAT

Tokat'ta olumsuz hava koşulları yüzünden bugün bazı okullarda eğitime ara verildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Tokat Meteoroloji Müdürlüğü'nün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda Yeşilyurt ve Artova ilçelerinde taşımalı, Turhal ve Zile ilçesinde ise tüm okullarda eğitime bugün ara verildiği belirtildi.



Açıklamada, bu ilçelerdeki eğitime olumsuz hava koşulları göz önünde bulundurularak öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için bu karara varıldığı kaydedildi.



Söz konusu ilçelerde etkili olan kar yağışı dolayısıyla özellikle köy yollarında buzlanma yaşandığı aktarıldı.

RİZE

Rize'de kar yağışı sonrası oluşan buzlanma ve don olayı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün 1 gün süreyle ara verildi.



Rize'de yoğun kar yağışı nedeniyle pazartesi ve salı günü okullar tatil edilmişti. Rize Valiliği, kent genelinde buzlanma ve don olayları nedeniyle ulaşımda meydana gelmesi muhtemel aksaklıkları göz önüne alarak, eğitim ve öğretime çarşamba günü de ara verildiğini duyurdu.

TRABZON

Trabzon’da kar yağışı sonrası oluşan buzlanma ve don olayı nedeniyle bugün ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi.



Trabzon Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, buzlanma ve don olayları nedeniyle ulaşımda meydana gelmesi muhtemel aksaklıkların göz önüne alınarak eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, “12 Şubat Çarşamba günü, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

BİTLİS

Bitlis merkez ve Tatvan ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar nedeniyle il ve Tatvan ilçe merkezi ile bağlı tüm köylerdeki okullarda 12 Şubat Çarşamba günü eğitime ara verildiği belirtildi.



Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Ahlat ve Adilcevaz ilçelerinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitim yapılamayacak.



Adilcevaz Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçede köy yollarında aşırı buzlanma riskinden dolayı tüm taşımalı ve köy okullarında 12 Şubat Çarşamba okulların tatil edildiği belirtildi.



Açıklamada, ilçe merkezindeki okullarda taşımalı eğitim gören öğrenciler hariç eğitim ve öğretime devam edileceği vurgulandı.



Ahlat Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ise olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ilçe genelinde ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.



Ayrıca, kamuda çalışan engelli ve hamile kadınların da idari izinli sayılacağı vurgulandı.

SAMSUN

Valilikten yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartları nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 12 Şubat Çarşamba günü bazı okullarda eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi.



Asarcık ilçesindeki tüm okullar bir gün tatil edilirken, Atakum'da aşırı buzlanma ve tipi nedeniyle taşıma ile köylerden gelen öğrenciler izinli sayıldı, Özören ve Sarayköy İlk ve Ortaokulunda da eğitime ara verildi.



Bafra'da ise Kanberli-İlyaslı İlk ve Ortaokulu, Müstecep İlk ve Ortaokulu, Neyzen Tevfik İlkokulu, Kolay Ortaokulu, Boğazkaya İlk ve Ortaokulu, Ortadurak Şehit Muhammet Önder İlk ve Ortaokulunda eğitime bir gün ara verilmesine karar verildi.



Canik'te de Gökçepınar İlk ve Ortaokulu, Başalan Cumhuriyet İlkokulu ve Başalan Cumhuriyet Ortaokulu ile İmam Hatip Ortaokulu, Düzardıç İlkokulu, Hacinaipli İlk ve Ortaokulu, Gödekli İlkokulu, Tuzaklı İlk ve Ortaokulu, Gölalan Ortaokulu bir gün süreyle tatil edildi.



Havza ilçesinde ise Çakıralan İlk ve Ortaokulu, Çakıralan İmam Hatip Ortaokulu, Erikbelen İlkokulu, Hecinli İlkokulu, Yeşilalan İlkokulu, Belalan İlk ve Ortaokulu, Gidirli İlk ve Ortaokulu, Çiftlik İlk ve Ortaokulu, 75. Yıl İlk ve Ortaokulunda eğitime bir gün ara verildi.



İlkadım'da da Bilmece, Çanakcı, Gürgendağı, Çelikalan, Aşağı Avdan, Yukarı Avdan, Çandır, Sarmuk, Akgöl, Kapaklı, Ahulu güzergahlarından gelen temel ve ortaöğretim öğrencileri ve özel eğitim taşıma kapsamında işitme engelliler okuluna Ayvacık Esenli ve Çarşamba Bezirgan mahallelerinden gelen özel eğitim öğrencileri bir gün idari izinli sayıldı.



Kavak'ta ise Akbelen Ortaokulu ile Mahmut Beyli İlkokulunda eğitime bir gün ara verildi.

KASTAMONU



Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde tüm okullar bir gün tatil edildi.

YOZGAT

Yozgat'ın 6 ilçesinde yoğun kar nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Akdağmadeni, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Şefaatli ve Yenifakılı ilçelerinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında eğitime 12 Şubat Çarşamba günü ara verildiği bildirildi.



Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de bugün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

KAYSERİ

Kayseri'nin 6 ilçesinde yoğun kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi.



Yoğun karın etkili olduğu Develi, Akkışla, Pınarbaşı, Yahyalı, Yeşilhisar ve İncesu ilçelerindeki okulların bugün tatil edildiği bildirildi.



Sarıoğlan ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği öğrenildi.



GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de il genelinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda, ilde beklenen aşırı soğuk, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım gibi olumsuz etkileri olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.



Açıklamada, bu nedenle il genelinde taşıma eğitime bugün ara verildiği kaydedildi.