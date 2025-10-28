11 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli 11 ilde yapılan operasyonda, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde itirafçı beyanları olan, "Garson" mahlaslı gizli tanıktan elde edilen SD kart içerisinde veri kaydı olan, örgütün gizli haberleşme yönteminde ardışık aranma tespitleri olan 22 şüpheli yakalandı.

Operasyon; İstanbul, Ankara, Elazığ, Gaziantep, Giresun, Kahramanmaraş, Kocaeli, Manisa, Mersin, Tekirdağ ve Trabzon illerinde düzenlendi.