11 ilde FETÖ operasyonu. Gözaltına alınan 93 şüpheliden 52'si tutuklandı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli haberleşme yöntemlerinden olan ankesörlü-büfe telefonlarından Ankesörlü Kart Sistemi (AKS) kullanılarak örgütsel iletişim tekniklerine uygun olarak bağlantı kurdukları tespit edildi.

Terör örgütü içerisinde eylem ve faaliyet yürüttüklerine yönelik itirafçı beyanları bulunan ve örgütsel faaliyetlerde yer aldıkları değerlendirilen Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde ihraç/aktif görev yapan toplamda 94 vergi müfettişine operasyon düzenlenirken, 93 şüpheli yakalandı.

Başsavcılık bir şüphelinin ise yurtdışında olduğunu tespit etti.



Gözaltına alınan 52 şüpheli tutuklanırken, 38 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 4 şüpheli ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı ve serbest bırakıldı.