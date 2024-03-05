11 ilde "Narkoçelik-4" operasyonu: 27 zehir taciri yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile satıcılarına yönelik 111 ilde "Narkoçelik-4" operasyonlarının gerçekleştirildiğini duyurdu. Operasyonlarda1 ton 180 kilogram uyuşturucu madde ve 23 bin 457 uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıklayan Yerlikaya, 27 şüphelinin yakalandığını belirtti.

11 ilde "Narkoçelik-4" operasyonu: 27 zehir taciri yakalandı

İçişleri Bakanı , sosyal medya hesabından 11 ilde düzenlenen "Narkoçelik-4" operasyonu düzenlendiğini açıkladı.

madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 27 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda 1 ton 180 kilogram uyuşturucu madde ile 12 bin 457 uyuşturucu hapının ele geçirildiğini duyuran Bakan Yerlikaya, "Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

11 ilde "Narkoçelik-4" operasyonu: 27 zehir taciri yakalandı - 1

Operasyon; Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca İstanbul, Antalya, Diyarbakır, Çankırı, Kütahya, Uşak, Manisa, Mersin, Tekirdağ, Bingöl ve Kocaeli olmak üzere 11 ilde düzenlendi.

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