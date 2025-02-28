11 ilde operasyon: 134 kişiyi 400 milyon lira dolandıran şebeke çökertildi

Yüksek kar vaadiyle ve telefon dolandırıcılığı yöntemiyle Türkiye genelinde 134 kişiyi yaklaşık 400 milyon lira dolandıran şebeke, Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Tekirdağ Asayiş Büro ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu tespit edildi.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 28 şüpheli gözaltına alındı.



Şüpheliler, işlemlerinin ardından Saray’a getirilirken, savcılıktaki soruşturmalarının tamamlanmasının ardından 28 kişi adliyeye sevk edildi.