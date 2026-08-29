11 ilde siber suçlarla mücadele. 35 şüpheli yakalandı

Siber suçlularla mücadele kapsamında operasyonlar sürüyor.

İçişleri Bakanlığı , 11 ilde "Yasa Dışı Bahis , Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlar gerçekleştirdi.

35 şüpheli yakalanırken 13'ü tutuklandı.

Şüphelilerin; yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, sosyal medya platformları üzerinden "ikinci el araba ilanı, kapora bedeli" gibi temaları kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle siber suçlarla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz." ifadeleri kullanıldı.