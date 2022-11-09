11 ilde sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 79 milyon TL'lik vurgun

Ankara merkezli 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, ülke genelinde birçok kişiyi sosyal medya hesaplarını ele geçirerek, dolandırdığı belirlenen 58 şüpheliden 47'si gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde 79 milyon TL'lik dolandırıcılık yapıldığı anlaşıldı.

11 ilde sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 79 milyon TL'lik vurgun

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 58 şüpheliden 47'si yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

47 ŞÜPHELİ YAKLANDI

Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan operasyon kapsamında şüphelilerin ülke genelinde vatandaşların hesaplarını, haklarında şikayet varmış gibi algı oluşturduktan sonra gönderilen linklerle çalmak, çalınan hesaplardan, hesap sahiplerinin sosyal medya arkadaş grubuna yönelik yüksek kazanç vadeden paylaşımlar yaparak çok sayıda vatandaş dolandırılmıştır. Bu yolla 79 milyon TL yapıldığı yapılan incelemelerden anlaşılmıştır" denildi.

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