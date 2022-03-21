11 ilde tarihi eser operasyonu: Müze müdürü dahil 34 şüpheli gözaltında

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 37 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

11 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aydın başta olmak üzere Ankara, Amasya, Aksaray, Karaman, Kayseri, Mersin, Muğla, Samsun, Yalova ve Zonguldak'ta önceden belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

34 KİŞİ GÖZALTINDA, 3 ŞÜPHELİ FİRARİ

Operasyonda aralarında Aydın Arkeoloji Müze Müdürü Abdülbari Yıldız ve bazı müze çalışanlarının da aralarında bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı. Firari 3 şüphelinin de arandığı bildirildi.

18'inci yüzyıla ait olduğu değerlendirilen mermer heykel

18. YÜZYILA AİT MERMER HEYKEL BULUNDU



Operasyonda 18'inci yüzyıla ait olduğu değerlendirilen mermer heykel de ele geçirildi.



Heykelin inceleme için Aydın Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.