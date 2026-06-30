11 ilde uyuşturucu satıcılarına şafak baskını

İçişleri Bakanlığı , Şanlıurfa merkezli 11 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik bu sabah operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Mahalle ve sokaklarda tezgâh niteliğinde kurulan satış noktalarında uyuşturucu madde ticareti yaptıkları, hiyerarşik yapı içerisinde organize biçimde hareket ettikleri tespit edilen suç yapılanmalarına yönelik yaklaşık 5 ay süren çok yönlü teknik takip analiz ve delil elde edildiğinin vurgulandığı açıklamada "İstanbul, Antalya, Tekirdağ, Mardin, Balıkesir, Aydın, Mersin, Muğla ve Kütahya olmak üzere toplam 11 ilde, 251 ayrı adrese yönelik operasyon düzenlendi." denildi.

Operasyonlar kapsamında 362 şüpheliye gözaltı kararı verildi.

ÇOK SAYIDA POLİS VE EKİP KATILDI

Operasyona 2 bin 309 polis, 500 ekip, bir helikopter, bir drone ve 5 narkotik dedektör köpeği katıldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "Güvenlik güçlerimizin kararlı ve özverili çalışmaları sayesinde, ülkemizin her köşesinde uyuşturucuya karşı operasyonlarımızı kesintisiz olarak sürdürüyoruz." ifadeleri kullanıldı.