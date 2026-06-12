11 ilde yasa dışı bahis operasyonu. 44 şüpheli yakalandı, mal varlıklarına el konuldu

Yasa dışı bahisle mücadele sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında; Grandpashabet, Ramadabet, Merit Royalbet, Superbet, Maxwin, Asusbet, Venombet, Verabet, Mersobahis isimli 9 farklı yasa dışı bahis sitesine hizmet veren yönetici, finans, canlı destek, teknik sorumlu ve ödeme sorumlusu olmak üzere toplam 44 şüpheli tespit edildi.

15 MİLYAR LİRALIK PARA TRAFİĞİ

MASAK raporuna göre şüphelilerin suçta kullandıkları hesapların 2023-2025 yılları arasındaki işlem hacminin 15 milyar lira olduğu tespit edildi.

İstanbul merkezli Adana, Mersin, Hatay, İzmir, Antalya, Niğde, Düzce, Osmaniye, Kocaeli ve Tekirdağ İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda 44 şüpheli yakalandı.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Suçtan elde edilen mal varlığı kapsamında olduğu değerlendirilen 20 adet taşınır ve 9 adet taşınmaz olmak toplam 29 adet mal varlığına el konuldu. 42 şüpheliye ait 362 adet banka ile 65 adet kripto para hesabına bloke işlemi uygulandı.

Soruşturmanın çok yönlü devam ettiği öğrenildi.