11 iş yeri ve bir fabrikada dağıtıldı! Samsun'da tavuklu yemekten yiyen hastaneye koştu

Samsun'da bazı iş yerlerinde dağıtılan tavuklu yemekten yiyen 213 kişi hastanelik oldu.

Tekkeköy'de faaliyet gösteren 11 firma ve fabrikaya yemek hizmeti veren şirketin dün öğle saatlerinde servis ettiği tavuktan yiyen ve istifra ile baş dönmesi şikayetleriyle hastanelere başvuranların sayısı 213'e yükseldi.

ÜÇ KİŞİ EMNİYETTE

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, yemek firmasına giderek incelenmek üzere numune aldı.