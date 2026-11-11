11 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Bugün hangi kararlar ve atamalar var?

Güne başlarken mevzuat gelişmelerini ve ekonomi gündemini takip eden vatandaşlar, 11 Kasım Resmi Gazete kararlarında nelerin olduğu, hangi elektronik para şirketlerinin izinlerinin iptal edildiği ve yeni yönetmelikleri araştırmaya başladı.



Finans sektörünü doğrudan etkileyen kararlardan ithalat düzenlemelerine ve yükseköğretim yönetmelik değişikliklerine kadar birçok maddenin yer aldığı yeni sayıda önemli kararlar ilan edildi. İşte 11 Kasım 2026 Resmi Gazete ’de öne çıkan tüm başlıklar.



YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

– Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) ve 2253 (2015) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 11959)

YÖNETMELİK

– Piri Reis Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim -Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2025/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

– A Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.’nin Faaliyet İzninin İptal Edilmesine İlişkin Karar

– Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin Faaliyet İzninin İptal Edilmesine İlişkin Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri