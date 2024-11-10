11 Kasım ne günü? Milli Ağaçlandırma Günü tarihi

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, 6 Kasım 2019 tarihinde 11 Kasım, Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edildi. O tarihten bu yana her yıl, 11 Kasım gününde Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda tüm yurtta eş zamanlı fidan dikim etkinlikleri düzenleniyor. Bu etkinliklerde kamu kurum ve kuruluşları, STK'lar ve vatandaşların katılımıyla, ülkemizin dört bir yanında milyonlarca fidan toprakla buluşuyor.

İLK KEZ 2019'DA DÜZENLENDİ



İlk kez 2019 yılında düzenlenen Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri milyonlarca insanı tek bir amaç için birleştirdi. Çorum'da 150 hektar alanda 3.000 kişinin katılımıyla 1 saat içinde dikilen 303.150 fidan, Guinness Rekorlar Kitabı'nda “Tek Lokasyonda, 1 Saat İçinde En Çok Dikilen Fidan Rekoru" olarak tescillendi. Bu rekor, Türkiye'nin doğa sevgisini uluslararası arenada duyurmuş ve gurur kaynağı oldu.



2020 yılında Ankara Çubuk ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikte ise 452.023 fidan dikilerek “Dünyanın En Geniş Alanlı Ağaç Deseni" oluşturuldu ve Guinness Dünya Rekoru ile ülkemiz adına bir başarı daha elde edildi.



2021 yılında “Dünyaya Nefes" mottosu ile 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü ülkemiz sınırlarını aşarak, uluslararası alanda da tanınır hale geldi.



2022 yılında ise büyüyen ve gelişen Türkiye'nin ikinci yüzyılını vurgulamak amacıyla, “Türkiye Yüzyılına Nefes" mottosu belirlendi. Etkinlikler kapsamında 81 ilde 1023 noktada fidan dikimleri yoğun katılımla gerçekleşti.



2023 yılında ise vatandaşlarımız Cumhuriyet'in coşkusu ile dikim sahalarına koştu. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamanın gururuyla “Geleceğe Nefes, Cumhuriyete Nefes" mottosuyla, tüm yurtta 81 ilde eş zamanlı olarak 5 milyon 2 bin 23 fidan toprakla buluşturulmuştur. Ülkemizin yeşil mirasına katkıda bulunmak amacıyla kurulan “Cumhuriyet Ormanları" için Türkiye genelinde 2023 noktada fidan dikimleri gerçekleştirildi.