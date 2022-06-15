11 katlı binada yangın paniği

Antalya'da bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Yangın, saat 11.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi 119 Sokak'taki 11 katlı binanın 2'nci katında, Fatma Altar ile 5 çocuğunun kaldığı dairede çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangında dumanlar binayı sardı. Dumandan etkilenen ve evlerinde mahsur kalanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi.

İhbarla adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler yangını söndürürken, binadakiler tahliye edildi. Duman nedeniyle balkonlarına çıkan bazı kişiler ise itfaiye merdiveni ile kurtarıldı.



Yangında çocukları ile mahsur kalan ve itfaiye tarafından kurtarılan Altar, "Çocuklarımla birlikte evdeydik. Bir süre sonra evden duman çıkmaya başladı. Ne olduğunu anlamadan her yer duman oldu. Daha sonra ekipler kurtardı" diye konuştu.



Anne ve çocukları sağlık ekipleri tarafından tedavi edilirken, polis yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.