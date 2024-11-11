11 katlı binanın tadilatında iskele çöktü: 2 ölü

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan 11 katlı binanın tadilatını yapan işçilerin kullandığı 6'ncı kattaki iskele, sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle çöktü.

İskeleyle birlikte işçiler Mücahit Dülek (29) ve Salih Celayir (30) de düştü. Diğer işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin kontrolünde Dülek ve Celayir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

İşçilerin cenazeleri olay yerindeki inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Polis olayla ilgili inceleme başlattı.