11. kattan düşen 4 yaşındaki Arya hayatını kaybetti

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, 11'inci kattaki evlerinin camından düşen 4 yaşındaki Arya yaşamını yitirdi.

11. kattan düşen 4 yaşındaki Arya hayatını kaybetti

'nun Fatsa ilçesi Dolunay Mahallesi Meşepark Evleri’nde dün gece iddiaya göre 4 yaşındaki Arya Şener, aşağıda bulunan annesine bakmak istedi. Bu esnada camdan sarkan Arya, dengesini kaybedip 11'inci kattan aşağıya düştü.

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Arya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Arya Şener için Fatsa ilçesi Yukarıardıç Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi.

Yazlık Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Arya Şener, aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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