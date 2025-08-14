11 kente sarı kodlu fırtına uyarısı

MGM sarı kodlu uyarısında şiddetli rüzgarın zaman zaman fırtınaya dönüşeceğini ve hızının saatte 70 kilometreyi bulacağını belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ, Yalova için fırtına uyarısı yaptı.

SICAK HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Son tahminlere göre hava sıcaklıkları Güney, iç ve Doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.



Bazı illerde beklenen sıcaklıklar şöyle:



- Balıkesir 34 derece.



- Edirne 34 derece.



- İstanbul 30 derece.



- Denizli 40 derece.



- İzmir 36 derece.



- Adana 42 derece.



- Antalya 38 derece.



- Ankara 36 derece.



- Sinop 34 derece.



- Trabzon 29 derece.

- Malatya 37 derece.



- Diyarbakır 42 derece.



- Gaziantep 41 derece.