11 köyü sel ve heyelan vurdu

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Şahindere ve Aşağıdere mahalleleri ile Aydınkavak, Günindi, Akçay, Yağlıca, Aşağıdut, Karabağ, Duranlar, Keşişkıran ve Karacaören köyleri sel ve heyelan nedeniyle büyük hasar gördü.

Sel bölgesine AFAD, UMKE, jandarma, itfaiye, sağlık, Kars İl Özel İdaresi, DSİ ve Karayolları personeli görevlendirildi.



Sel bölgesine çok sayıda iş makinesi gönderilirken, ekipler dün kapanan Kağızman-Iğdır kara yolunun ulaşıma açılması için çalışmasını sürdürüyor. Burada sel nedeniyle mahsur kalan 11 araç ise ekiplerce kurtarıldı.



7 EV HASAR GÖRDÜ

Felaketin ardından ilk belirlemelere göre Aşağıdut köyünde 3 ev ile 1 ahır, Karacaören köyünde 1 ev ve Akçay köyünde 3 ev hasar gördü.

Köyden geçen menfez yıkıldı, enerji nakil hatları kesildi.

Ekipler diğer köylere ulaşmak için çalışmasını sürdürüyor.