11 lira eksik kira için tahliye kararı

Mahkeme kirasını 11 lira eksik yatıran kiracının tahliyesine karar verdi.
Olay geçen yıl şubat ayında İzmir'de meydana geldi. Bornova ilçesine bağlı Erzene Mahallesi'nde yaşayan E.T. (35) 1774 lira olan kirasını 7 lira eksik yatırdı. Banka da yatırılan paradan 4 lira komisyon kesti.
Bunun üzerine ev sahibi S.F. (60), İzmir 5'inci Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Dava geçen mart ayında karara bağlandı.
Mahkeme, kiracının belirlenen tutar üzerinden kirasını tam olarak yatırması gerektiğine hükmedip, E.T.'nin 5 yıldır oturduğu evden tahliyesine karar verdi. E.T.'nin avukatı, kararı istinaf mahkemesine taşıdı.
"5 KURUŞ İÇİN BİLE TAHLİYE EDİLEBİLİRSİNİZ"
Ev sahibi S.F.'nin avukatı, "Kiraların anlaşılan rakam üzerinden net olarak yatırılması gerekiyor. Bu nedenle kiracılar, banka yoluyla kira bedellerini gönderirken dikkat etmeli. Banka komisyon miktarının kesinlikle kira bedelinden düşülmemesi gerekiyor. 5 kuruş için bile tahliye edilebilirsiniz." dedi.