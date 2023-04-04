11 lira eksik kira için tahliye kararı

Mahkeme, kiracının belirlenen tutar üzerinden kirasını tam olarak yatırması gerektiğine hükmedip, E.T.'nin 5 yıldır oturduğu evden tahliyesine karar verdi. E.T.'nin avukatı, kararı istinaf mahkemesine taşıdı.



"5 KURUŞ İÇİN BİLE TAHLİYE EDİLEBİLİRSİNİZ"



Ev sahibi S.F.'nin avukatı, "Kiraların anlaşılan rakam üzerinden net olarak yatırılması gerekiyor. Bu nedenle kiracılar, banka yoluyla kira bedellerini gönderirken dikkat etmeli. Banka komisyon miktarının kesinlikle kira bedelinden düşülmemesi gerekiyor. 5 kuruş için bile tahliye edilebilirsiniz." dedi.

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