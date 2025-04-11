11 Nisan ne günü? 11 Nisan'da yaşanan olaylar

Gerek savaşlar, gerek diplomatik hamleler, gerekse bilim, sanat ve hukuk alanlarında atılan adımlar, 11 Nisan'ı tarihsel bir perspektifle değerlendirmemizi sağlıyor. Peki, 11 Nisan'da ne oldu? Bugün dünya neyi anıyor, neyi hatırlıyor? Hangi dönüm noktaları bu tarihe kazındı?



11 NİSAN OLAYLARI



11 Nisan 1920, Şanlıurfa’nın Fransız işgalinden kurtulduğu gündür.



Bu yüzden her yıl 11 Nisan, Şanlıurfa’nın Kurtuluş Günü olarak büyük coşkuyla kutlanır.



Kurtuluş Savaşı sürecinde Urfa halkının kendi direnişiyle Fransızları şehirden çıkarması, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinde önemli bir örnektir.



Bu tarih, Osmanlı’nın son dönemlerinde önemli gelişmelere sahne olmuştur.



11 Nisan 1920, Osmanlı Mebusan Meclisi'nin resmen kapatıldığı ve İstanbul’un tamamen işgal edildiği tarihtir. Bu olay, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (23 Nisan 1920) açılmasına giden yolu hızlandırmıştır.