11 Ocak 2022 corona virüs tablosu: 137 can kaybı, 74 bin 266 yeni vaka

Türkiye'nin 11 Ocak 2022  günlük corona virüs tablosu açıklandı.

Haberler 11.01.2022 - 20:46 | Son Güncelleme : 11.01.2022 - 20:49

11 Ocak 2022 corona virüs tablosu: 137 can kaybı, 74 bin 266 yeni vaka

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Omicron akciğerlere daha az zarar veriyor: 6 çalışmadan ortak sonuç:

Omicron akciğerlere daha az zarar veriyor: 6 çalışmadan ortak sonuç:

Günlük corona virüs tablosu...

Tabloyu paylaşan , "Vaka sayılarında belirgin bir artış var. Bu artış, vefat sayılarına yansımış değil. Fakat Omicron kaynaklı vakalar ağırlık kazandıkça, risk grubundakiler için tehlike kaynağı Omicron olacak ve yaşlılarla kronik hastalarda ölüme de yol açabilecek. Durum bizi yanıltmasın" dedi.

Corona virüs salgınına dair her şey ntv.com.tr’de

CORONA VİRÜS

BİONTECH AŞISI OMİCRON VARYANTINDAN KORUR MU?

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...