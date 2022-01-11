11 Ocak 2022 corona virüs tablosu: 137 can kaybı, 74 bin 266 yeni vaka

Günlük corona virüs tablosu...

Tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı, "Vaka sayılarında belirgin bir artış var. Bu artış, vefat sayılarına yansımış değil. Fakat Omicron kaynaklı vakalar ağırlık kazandıkça, risk grubundakiler için tehlike kaynağı Omicron olacak ve yaşlılarla kronik hastalarda ölüme de yol açabilecek. Durum bizi yanıltmasın" dedi.

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