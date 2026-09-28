11 öğrencinin yaralandığı okul saldırısının ardından yeniden dersbaşı

Manisa ’nın Turgutlu ilçesinde 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırının ardından eğitime 3 gün ara verilen Turgutlu İnci Üzmez Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’nde öğrenciler yeniden dersbaşı yaptı.

Olay, 22 Eylül saat 08.00 sıralarında okul yakınında öğrencilerin okula geldiği sokakta meydana geldi. H.O. (15), iddiaya göre av tüfeğiyle ateş açtı. Saldırıda 3’ü ağır 11 öğrenci yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edilirken, yaralı öğrenciler çevredeki hastanelere kaldırıldı. Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin av tüfeğiyle yaya olarak olay yerine geldiği ve saldırının ardından kaçtığı belirlendi.

Polis ekiplerinin çalışması sonucu saldırının şüphelisi H.O. ile annesi, babası, anneannesi, dedesi ve bazı yakınlarının yanı sıra fişekleri satan av bayisinin işletmecisinin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.O., annesi, babası, dedesi, kuzeni, fişekleri satın aldığı öne sürülen av bayisi işletmecisi ile bir arkadaşı tutuklandı.

3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın ardından eğitime 3 gün ara verilen Turgutlu İnci Üzmez Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’nde öğrenciler bugün yeniden dersbaşı yaptı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.