11. Yargı Paketi: Cinsiyet değiştirme yaşı değişiyor, ameliyat olmak zorlaşıyor

11. Yargı Paketi ilerleyen günlerde TBMM'ye sunulacak.



Taslağa göre, Türk Ceza Kanunu’nun "Hayasızca hareketler" başlıklı 225’inci maddesinde değişiklik yapılması ön görülüyor.



Değişiklikle, "Doğuştan gelen biyolojik cinsiyete ve genel ahlaka aykırı tutum ve davranışta bulunan ya da bulunmayı alenen teşvik eden, öven veya özendiren kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." maddesinin ekleneceği ifade ediliyor.



4 YILA KADAR HAPİS



Aynı cinsiyetteki kişilerin nişan veya evlenme töreni yapmaları durumundaysa 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor.



Düzenlemenin dijital platformları da kapsayacağı taslakta yer alıyor.



CİNSİYET DEĞİŞTİRME YAŞI 25'E ÇIKARILACAK



Pakete göre, 18 olan cinsiyet değiştirme yaşı 25'e çıkarılacak.



Ameliyat olmak için istenen raporu alma şartlarında değişiklik yapılacak. Buna göre, cinsiyet değiştirmek isteyen kişinin evli olmaması şartı aranacak.



RAPOR BİR YILDA ALINACAK



Cinsiyet değişikliğinin ruh sağlığı açısından zorunluluğu ise Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen tam teşekküllü bir eğitim ve araştırma hastanesinin resmi sağlık kurulu raporuyla belgelenecek.



Bu rapor en az 3'er ay aralıklarla yapılacak 4 değerlendirme sonucunda verilecek.



Kanunla belirlenen koşullar dışında cinsiyet değişikliği yapanlar ise 7 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor.