11. Yargı Paketi Meclis'e geliyor

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 11. Yargı Paketi'nin en geç önümüzdeki hafta Meclis Başkanlığı'na sunulacağını açıkladı.



Pakette, suça sürüklenen çocuklarla ilgili düzenlemeler yer alacağını bildiren Güler, yeni pakette 10. Yargı Paketi'nden çıkarılan bazı düzenlemelerinde olacağını dile getirdi.



İNFAZ KANUNU'NA YÖNELİK DÜZENLEME YER ALMAYACAK



Güler'in verdiği bilgiye göre, infaza kanuna yönelik düzenleme 11. Yargı Paketi'nde yer almayacak.



"Daha adil, daha gerçekçi, daha anlaşılır ve sade bir İnfaz Kanunu'na ihtiyaç var." ifadelerini kullanan Güler, infaz paketi üzerinde çalışmaların sürdürdüğünü bildirdi.



SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR



Son dönemlerde kamuoyunda tepki çeken suça sürüklenen çocuklara ilişkin de açıklama yapan Güler, "Küçük yaşta suça sürüklenen çocuklarla ilgili olmak üzere bazı kanuni düzenlemeleri gündeme getirmeyi arzu ediyoruz. Büyük ihtimalle bu hafta veya önümüzdeki hafta tamamlanmak suretiyle 11. Yargı Paketimiz Meclis Başkanlığımıza sunulacak." dedi.