11. Yargı Paketi'nden 54 bin hükümlü yararlandı

11. Yargı Paketi'nde infaz indirimi de yürürlüğe girdi.

10 günlük süreçte kapalı cezaevinden açık cezaevine çıkan hükümlü sayısı 17 bin 240 kişi oldu.

Açık cezaevinden denetimli serbestliğe geçen yani tahliye olan hükümlü sayısı ise 37 bin 100 kişi oldu.

Toplamda 54 bin 340 hükümlü infaz indiriminden faydalanmış oldu.

Düzenlemeyle 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlar bakımından kapalı cezaevindekilerin açık cezaevine, açık cezaevindekilerin ise denetimli serbestliğe 3 yıl daha erken ayrılıyor.

BU SUÇLAR KAPSAM DIŞI

Terör ve örgütlü suç hükümlüsü 22 bin 300 ve kadına, çocuklara yönelik kasten öldürme ve istismar hükümlüsü 9 bin 200 kişi ise kapsam dışı.

Paketten deprem suçları da çıkarıldı.