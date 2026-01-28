11 yaşındaki Ali Biçer kayboldu
Ailesi Ali'nin bulunması için vatandaşlardan yardım istedi.
Antalya'da evinin önüne oyun oynamak için çıkan 11 yaşındaki Ali Biçer kayboldu. Polis, küçük çocuğun bulunması için çalışma başlattı.
Antalya'da 11 yaşındaki Ali Biçer'den haber alınamıyor.
Aksu ilçesine bağlı Murtuna Mahallesi'nde ikamet eden beşinci sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Ali Biçer, 26 Ocak Pazartesi günü saat 12.00'den sonra evinin önünde oyun oynadığı sırada kayboldu.
Ailesi, çocuklarından uzun süre haber alamayınca durumu Emniyet Müdürlüğü'ne bildirerek kayıp başvurusunda bulundu.
Polis ekipleri çocuğun bulunması için çalışma başlattı.
Aile, çocuklarının bir an önce bulunması için vatandaşlardan yardım beklediklerini belirterek, Ali Biçer'i gören ya da yerini bilenlerin emniyet birimlerine bilgi vermesini istedi.