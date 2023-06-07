11 yaşındaki çocuğa ayı saldırdı

Tokat'ta yaylada koyun otlatan 11 yaşındaki çocuk ayı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan çocuğun hayati tehlikesi var.

11 yaşındaki çocuğa ayı saldırdı

Hayvancılıkla uğraşan Erdal Yıldırım, oğlu Enes Yıldırım ile birlikte koyun sürüsü otlatmaya gitti.

Dönüşte havanın da sisli olmasından dolayı sürünün önünde olan Enes Yıldırım'a ayı saldırdı. Oğlunu göremeyen baba Erdal Yıldırım aramaya başladı.

11 yaşındaki çocuğa ayı saldırdı - 1

Kısa süre sonra oğlunu yerde kanlar içinde yatarken buldu.
İhbarı üzerine bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. Ayının pençeleriyle yaralanan çocuk ambulansla Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Ameliyata alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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