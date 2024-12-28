11 yaşındaki çocuğun ayağının üzerinden otomobil geçti
Balıkesir'de 11 yaşındaki Enes A.'nın ayağının üzerinden otomobil geçti. Talihsiz çocuk tedavi altına alınırken polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
Kaza, evinden ekmek almak için çıkan Enes A., yolun karşısına geçmeye çalışırken meydana geldi. Görüş açı minibüs tarafından kapalı olan Enes A., yaklaşan otomobili fark edemedi. F.Ö.'nün (48) kullandığı otomobil, çocuğun sol ayağının üzerinden geçti.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Enes A.'YI Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Polis ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı sürüyor.
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