11 yaşındaki çocuk 9'uncu kattan düşüp öldü

Mardin'in Artuklu ilçesi Nur Mahallesi'ndeki bir binada yaşayan E.T. (11), 9'uncu kattaki evlerinin balkonundan dengesini kaybederek zemine düştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekibince yapılan kontrolde E.T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.



Çocuğun cenazesi otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.