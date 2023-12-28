11 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu

İstanbul Arnavutköy'de 11 yaşındaki çocuk babasına ait tabancayla başından vurulmuş halde evinde ölü bulundu.

11 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu
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Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi'nde 4 katlı binanın giriş katında oturan 11 yaşındaki Efe Özçelik, babasına ait olduğu öğrenilen tabanca ile ensesinden vurularak öldürülmüş halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

11 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu - 1

Eve giren sağlık ekipleri çocuğun öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Özçelik'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Baba Özçelik ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürülürken 11 yaşındaki Efe Özçelik'in kesin nedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.

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