11 yaşındaki çocuk böcek ilacından zehirlendi

İstanbul'da evlerindeki böcek ilaçlaması sonrası zehirlenen bir çocuk öldü.

Zeytinburnu ilçesi Çırpıcı Mahallesi'nde 4 katlı binanın birinci katında oturan yabancı uyrkulu aile, gece evi ilaçladıktan sonra uykuya geçti. Aile fertleri sabah saatlerinde rahatsızlandı.



Baba, evdekileri tek tek taksiye taşıyarak hastaneye götürdü.



İlaçlamadan dolayı zehirlendiği öğrenilen 11 yaşındaki çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Ailenin diğer 4 ferdinin hastanedeki tedavisi sürüyor. Polis ekipleri, evde incelemelerde bulundu.