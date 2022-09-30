11 yaşındaki çocuk böcek ilacından zehirlendi

İstanbul Zeytinburnu'nda yabancı uyruklu bir aile, gece evlerini ilaçladıktan sonra uyudu. Evde yaşayan 5 kişi rahatsızlanarak sabah saatlerinde hastaneye gitti. 11 yaşındaki çocuk kurtarılamadı.

11 yaşındaki çocuk böcek ilacından zehirlendi

'da evlerindeki böcek ilaçlaması sonrası zehirlenen bir çocuk öldü.

Zeytinburnu ilçesi Çırpıcı Mahallesi'nde 4 katlı binanın birinci katında oturan yabancı uyrkulu aile, gece evi ilaçladıktan sonra uykuya geçti. Aile fertleri sabah saatlerinde rahatsızlandı.

Baba, evdekileri tek tek taksiye taşıyarak hastaneye götürdü.

11 yaşındaki çocuk böcek ilacından zehirlendi - 1

İlaçlamadan dolayı zehirlendiği öğrenilen 11 yaşındaki çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ailenin diğer 4 ferdinin hastanedeki tedavisi sürüyor. Polis ekipleri, evde incelemelerde bulundu.

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