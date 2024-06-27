11 yaşındaki çocuk yanlışlıkla annesini öldürdü

Afyonkarahisar'da 11 yaşındaki oğlunun elindeki tüfeğin ateş alması sonucu vurulan anne hayatını kaybetti.



İddiaya göre, Çıkrık beldesindeki evlerinin odasında asılı tüfekle oynayan B.H.K, elindeki silahın kazara ateş alması sonucu annesi T.K'yi (41) vurdu.



Evdeki diğer çocuğun durumu babasına bildirmesi üzerine sağlık ekiplerinden yardım istendi.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.