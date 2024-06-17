11 yaşındaki Emre, babasının böbreğiyle hayata tutundu

Babasının kanı uyuşunca, Emre'ye böbrek nakli yapıldı. Başarılı geçen ameliyatın ardından normal servise alınan Emre, babasından aldığı böbrekle hayata tutundu.



"MUTLUYUM, ÖLSEM DE GAM YEMEM"



Mustafa Kaçmaz, 5 yaşına kadar oğluna teşhis konulamadığını söyleyerek, "5 yaşından sonra böbreklerinin ufak olduğunu ve çalışmadığını söylediler. Doktorlar, bize oğlumun ameliyatı kaldıramayacağı için 'Ameliyatı 18 yaşına kadar bekletelim, bünyesi ameliyata dayansın' dedi.

Çocuğumun durumu ağırlaştı, böbreğimi verdim. Allah razı olsun, çocuğum da iyi, ben de iyiyim. Mutluyum, ölsem de gam yemem. 6 çocuğum var, Emre en küçüğüdür.



Emre, beni dünyaya bağladı zaten. Emre olmasa yaşayamam. Ona iki böbreğimi birden veririm, bir tane değil. Gerekirse diğerini de veririm" dedi. Anne Halise Kaçmaz da "Ben de test yaptırdım. Eşimle kan verdik. Benimki uyuşmadı ancak eşiminki uydu. Bütün doktorlar ve hemşirelere çok teşekkür ederim, çok mutluyuz. Herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.



"ŞU AN BÖBREKLERİ ÇOK İYİ ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR"



Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi Mesul Müdürü Doç. Dr. Ramazan Danış, 12 yıllık geçmişi olan bir merkez olduklarını belirterek, "Hastamız doğuştan böbrek yetmezliği sorunu yaşayan bir çocuk. 1 seans diyalize alındı. Doğuştan böbrekleri küçük olduğundan yaşamını idame ettirmesi için ya ömür boyu diyalize girmesi gerekiyordu ya da nakil yapılması lazımdı.



Bu konuda 6 çocuk sahibi babası gönüllü oldu. Şu an böbrekleri çok iyi şekilde çalışıyor. Hastamız ve babası sağlıklı. Daha önce hastalarımızın çoğu şehir dışına çıkıyordu, içimde bir yaraydı bu. Ama bunu gururla söyleyebilirim, ekip olarak Diyarbakır'da ve Türkiye'de sayılı bir yer haline geldik. 450'ye yakın naklimizi yaptık. Artık hastalarımızın böbrek nakli için başka bir kente gitmesine gerek yok." dedi.