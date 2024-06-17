11 yaşındaki Emre, babasının böbreğiyle hayata tutundu

Diyarbakır'da böbrek hastası 11 yaşındaki çocuğa babası hayat verdi. Uyum sağlanınca babadan alınan böbrek çocuğa nakledildi. Doğduğundan beri hastalıklarla boğuşan Emre, babası sayesinde sağlığına kavuştu.

11 yaşındaki Emre, babasının böbreğiyle hayata tutundu

Sur ilçesi kırsal Büyükakören Mahallesi'nde yaşayan Mustafa ve Halise Kaçmaz (49) çiftinin 6 çocuğundan en küçüğü Emre Kaçmaz, doğuştan yürüme ve nefes alma zorluğu yaşadı.

Anne ve babası, Emre'yi tedavi ettirmek için farklı hastanelere götürdü ancak 5 yaşına kadar bir tanı konulamadı. 5 yıl önce Çocuk Hastalıkları Hastanesi Nefroloji Merkezi'ne götürülen Emre'nin yetmezliği olduğu tespit edildi.

5 yıl boyunca tedavi gören Emre, daha sonra Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Organ nakli için bünyesinin sağlam olması beklenen Emre'nin durumu ağırlaşınca Merkezi'nde anne ve babasından kan örneği alındı.

11 yaşındaki Emre, babasının böbreğiyle hayata tutundu - 1

Babasının kanı uyuşunca, Emre'ye böbrek nakli yapıldı. Başarılı geçen ameliyatın ardından normal servise alınan Emre, babasından aldığı böbrekle hayata tutundu.

"MUTLUYUM, ÖLSEM DE GAM YEMEM"

Mustafa Kaçmaz, 5 yaşına kadar oğluna teşhis konulamadığını söyleyerek, "5 yaşından sonra böbreklerinin ufak olduğunu ve çalışmadığını söylediler. Doktorlar, bize oğlumun ameliyatı kaldıramayacağı için 'Ameliyatı 18 yaşına kadar bekletelim, bünyesi ameliyata dayansın' dedi.

Çocuğumun durumu ağırlaştı, böbreğimi verdim. Allah razı olsun, çocuğum da iyi, ben de iyiyim. Mutluyum, ölsem de gam yemem. 6 çocuğum var, Emre en küçüğüdür.

Emre, beni dünyaya bağladı zaten. Emre olmasa yaşayamam. Ona iki böbreğimi birden veririm, bir tane değil. Gerekirse diğerini de veririm" dedi. Anne Halise Kaçmaz da "Ben de test yaptırdım. Eşimle kan verdik. Benimki uyuşmadı ancak eşiminki uydu. Bütün doktorlar ve hemşirelere çok teşekkür ederim, çok mutluyuz. Herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.

"ŞU AN BÖBREKLERİ ÇOK İYİ ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR"

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkezi Mesul Müdürü Doç. Dr. Ramazan Danış, 12 yıllık geçmişi olan bir merkez olduklarını belirterek, "Hastamız doğuştan böbrek yetmezliği sorunu yaşayan bir çocuk. 1 seans diyalize alındı. Doğuştan böbrekleri küçük olduğundan yaşamını idame ettirmesi için ya ömür boyu diyalize girmesi gerekiyordu ya da nakil yapılması lazımdı.

Bu konuda 6 çocuk sahibi babası gönüllü oldu. Şu an böbrekleri çok iyi şekilde çalışıyor. Hastamız ve babası sağlıklı. Daha önce hastalarımızın çoğu şehir dışına çıkıyordu, içimde bir yaraydı bu. Ama bunu gururla söyleyebilirim, ekip olarak 'da ve 'de sayılı bir yer haline geldik. 450'ye yakın naklimizi yaptık. Artık hastalarımızın böbrek nakli için başka bir kente gitmesine gerek yok." dedi.

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