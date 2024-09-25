11 yaşındaki Fazıl’dan haber alınamıyor

Bursa’da 11 yaşındaki Fazıl Uğuz’dan haber alınamıyor.
Osmangazi ilçesine bağlı Hüdavendigar Mahallesi’ndeki evinden, “Okula gidiyorum.” diyerek ayrılan 11 yaşındaki Fazıl Uğuz okula gitmedi.
Çocuklarının okula gitmediğini öğrenen aile durumu polise bildirdi.
Ekipler, kayıp çocuk için arama çalışması başlatırken, kederli aile çocuklarını görenlerin durumu 112 Acil Servis Hattı’nı aramalarını istedi.
11 yaşındaki Fazıl Uğuz’un 1,45 boylarında olduğu ve üzerinde beyaz tişört ile oduncu gömleği olduğu belirtildi.
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