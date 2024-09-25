11 yaşındaki Fazıl’dan haber alınamıyor

Ekipler, kayıp çocuk için arama çalışması başlatırken, kederli aile çocuklarını görenlerin durumu 112 Acil Servis Hattı’nı aramalarını istedi.



11 yaşındaki Fazıl Uğuz’un 1,45 boylarında olduğu ve üzerinde beyaz tişört ile oduncu gömleği olduğu belirtildi.