11 yaşındaki İbrahim’in şüpheli ölümü

Adana’da ekmek almak için evden çıkan ve bir daha haber alınamayan 11 yaşındaki İbrahim Uğur’un cansız bedeni bulundu. Cesedi sulama kanalından çıkarılan İbrahim’in ölüm nedeni araştırılıyor.

11 yaşındaki İbrahim’in şüpheli ölümü

’da kaybolan 11 yaşındaki İbrahim Uğur’un cansız bedeni bulundu.

Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi’ndeki evinden dün sabah ekmek almak için çıkan İbrahim Uğur, geri dönmedi.

Bir süre bekleyen ailesi, çocuklarından haber alamayınca polise haber verdi.

Ekipler, Uğur’un bulunması için çalışma başlattı.

Çalışmalar sürerken, bu sabah Ali Hocalı Mahallesi’ndeki hidroelektrik santralindeki sulama kanalında hareketsiz kişiyi görenler polise haber verdi.

Olay yerine gelen su altı ekipleri, öldüğü belirlenen kişiyi kanaldan çıkarttı.

Cesedin İbrahim Uğur’a ait olduğunu tespit edildi.

Uğur’un cansız bedeni, nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

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