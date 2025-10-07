11 yaşındaki Sıraç'tan acı haber

Selçuk ilçesi Atatürk Caddesi'nde, Belediye Yazlık Düğün Salonu önünde 25 Eylül'de trafik kazası meydana geldi.



Yolun karşısına geçmeye çalışan ilkokul öğrencisi 11 yaşındaki Sıraç Özkerbent'e, Ülkü Ece B.’nin kullandığı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Özkerbent, Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Burada ilk müdahalesi yapılan Özkerbent, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.



BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ



Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Özkerbent'in 29 Eylül'de beyin ölümü gerçekleşti. Sıraç Özkerbent, dün akşam saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI

Kazanın ardından polis tarafından gözaltına alınan Ülkü Ece B.’nin emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.