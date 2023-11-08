11 yaşındaki Sude’nin okul çıkışındaki acı ölümü

Kazada yaralanan Tozak, çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.



Hasandağı Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencisi olan Sude Tozak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



Kazanın ardından otomobil sürücüsü Furkan Yavuz, gözaltına alındı.