11 yaşından bu yana sokaklarda: Alın teriyle örnek oluyor

Tek çocuğunu bu meslekle büyüttüğünü anlatan yaşlı adam, "Gençler bugün ‘iş yok' diyor ama aslında çalışmak isteyene her zaman iş var. Yeter ki azimli olsunlar, gerekirse ekmeğini taştan çıkarsınlar" diyerek gençlere hem nasihat veriyor hem de alın teriyle örnek oluyor.



Isparta'da 11 yaşından bu yana sokaklarda Osmanlı macunu satan 76 yaşındaki Ali Hasan Kahyaoğlu, babasından öğrendiği mesleği 65 yıldır sürdürüyor.

Tek çocuğunu da bu meslekle büyüttüğünü dile getiren Kahyaoğlu, günümüz gençlerine "Çalışmaktan vazgeçmeyin, gerekirse ekmeğinizi taştan çıkarın" mesajı veriyor. Emeğin ve azmin her zaman karşılık bulduğunu vurgulayan Kahyaoğlu, mesleğini yaşatmanın gururunu yaşıyor.



65 YILLIK EMEKLE GEÇEN ÖMÜR



76 yaşındaki Ali Hasan Kahyaoğlu, "11 yaşından beri bu işi yaparım. Evimin geçimini 65 yıldır bu işle sağlıyorum. Tek çocuğumu bu meslekle okuttum ve şimdi burada torunuma bakıyorum. Oğlum şu anda komutan oldu. Bu meslek bana babamdan kaldı, o günden beri devam ettiriyorum. Yani bu macun işi Osmanlı döneminden bu yana, aşağı yukarı bin yıllık bir geçmişe sahip" dedi.



"MACUN TAMAMEN KENDİ ÜRETİMİM"



Günlük ortalama bin ila bin 500 lira kazandığını söyleyen Kahyaoğlu, "Bazı günler satış az oluyor, kazancım 500 liraya kadar düşüyor. Sürekli aynı yerde durmuyorum, geziyorum. Okullara gidiyorum, çarşıda satıyorum. Bu macunu çocuklardan çok büyükler de merak edip alıyor. Macun tamamen kendi üretimim. Meyve özlerinden yapıyorum, her birini ayrı ayrı kaynatıyorum. Sonra tepsinin gözlerine döküyorum, kendiliğinden donuyor. Akşamdan ürünü yaparım, sabaha hazır olur. Malzeme dayanıklıdır; ekşimez, kokmaz, bozulmaz" diye konuştu.



Günümüzde iş bulamadıklarını söyleyen gençlere seslenen Kahyaoğlu, "Şimdiki gençler iş yok diye şikâyet ediyor ama yapılacak iş çok. Bazı gençleri tanıyorum, ‘açız' diyorlar ama çalışmaya gelince meslek beğenmiyorlar. Ben 76 yaşındayım, hâlâ çalışıyorum. Ekmeğimi taştan çıkarıyorum." dedi.