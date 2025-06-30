11 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Kastamonu'da 11 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

11 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

'nun Taşköprü ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, "tasarlayarak öldürme" suçundan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Taşköprü Adliyesi'ne sevk edilen şahıs tutuklandı.

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