11 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
Kastamonu'da 11 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, "tasarlayarak öldürme" suçundan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Taşköprü Adliyesi'ne sevk edilen şahıs tutuklandı.
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