11 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, Gaziantep'te yakalandı
Gaziantep'te hakkında 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan hükümlülerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
"Silahlı yağma" suçundan 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K.'nin adresini belirleyen ekipler, operasyon düzenledi.
Yakalanan A.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
