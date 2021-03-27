11 yıl önce kendisini yakan Cemalettin Alış: Ateşe yaklaşamıyorum

Samsun'da 2010 yılında gerçekleşen olayda Cemalettin Alış, elinde benzin bidonuyla meydanda, "Beni yaktılar, dışarı çıkacak yüzüm kalmadı. 1 milyon TL dolandırıldım. Benim olmayan borçlar yüzünden icralarda sürünüyorum yardım edin" diyerek bağırdıktan sonra elindeki belgeleri gösterirken, bir anda çakmağı çakarak, alevler içerisinde kaldı.



Yanan elbiselerini çıkarmayı başaran Alış’ın yüzünde ve vücudunda ciddi yanıklar oluştu. Olayın üzerinden 11 yıl geçmesinin ardından Alış, Samsun’a gelerek önceki cezalarını yatmak için adli mercilere teslim oldu.

Corona virüsü salgını nedeniyle cezaevinden çıkan Alış, Samsunspor’un renkleriyle süslediği kokoreç tezgahını açtı ve çalışmaya başladı. Uzun bir süre tedavi gördükten sonra psikolojik sorunlarını aşan Alış, kırmızı-beyaz ile donattığı tezgahında ateşe yaklaşıp, yakamasa da çoğunluğunu Samsunspor taraftarlarının oluşturduğu müşterilerine hizmet veriyor.

"O FOTOĞRAFLARI GÖRÜNCE GÖZLERİM DOLUYOR"



Kendisini yaktığı fotoğrafları yıllar sonra gören ve gözyaşlarına boğulan Cemalettin Alış, “Yaşanan olayın ardından zamanla birlikte toparlandım. Allah bana bu kudreti ve sağlığı verdi. Rabb'ime bin şükür olsun. O kendimi ateşe verdiğim fotoğrafları görünce gözlerim doluyor. Bakamıyorum. O anı hatırladığımda aklıma ailem geliyor. Zor ama toparlanmak çok güzel. O günden beri mücadeleyi hiç bırakmadım. Eşim ve sevdiklerim çok büyük destek verdi. Zor bir süreçten geçtim. Allah kimsenin başına vermesin. Kimse benim yaşadığım o duruma gelmesin” dedi.



Kendisini yaktığı Cumhuriyet Meydanı’ndan geçemediğini dile getiren Cemalettin Alış, “Ben aslında o olayı unutmak istiyorum. Benim hiç yapmayacağım bir olaydı. Nasıl oldu, bir anda yaşandı ben de anmadım. Ondan sonraki süreçte büyük bir tedavi gördüm. Psikolojik destek de aldım. Olayın ardından Samsun’dan gittim. Unutmak istedim. Hafıza kaybı yaşadım. Büyük sıkıntılar yaşadım. Gurbette geçen yılların ardından tekrar memlekete döndüm. Unutmak istiyorum ama bir türlü unutamıyorum. Bunca yıl geçmesine rağmen olayın yaşandığı Cumhuriyet Meydanı’ndan geçemiyorum. Aklıma geliyor. Belki çok büyük sıkıntı çeken insanlar da var ama kimse bu duruma düşmesin” diye konuştu.



"OCAĞI YAKAMIYORUM, ATEŞE YAKLAŞAMIYORUM"



Yaşadığı bunca sıkıntıya rağmen mücadele etmeyi bırakmayarak ailesiyle birlikte mutlu bir şekilde yaşadıklarını belirten ve zora düşen gençlere kendi hayatından örnekler veren Alış, şunları söyledi:



“Şu anda kokoreççi tezgahım var. Kömürü filan yakarken ellerimde bir yanma hissi hissediyorum. Kendimi hemen geri çekiyorum. Belki de o yaşanan olayın psikolojik etkisi olabilir. Evde yemek yapacağım zaman ya da çay demleyeceğim zaman ocağı yakarken de etkisini hissediyorum. O günkü gibi canımın acıdığını hissediyorum. Gençler, sabırlı olmalı ve ailelerinin sözünden çıkmamalı. Kendilerini geliştirecek şeylerle uğraşsınlar. İş yok diye bir anda psikolojilerini bozmasınlar. İşi kendileri üretmeye çalışsınlar. İlla ki bir şeyler ortaya çıkar. Kimsenin kendisine zarar vermesini istemiyorum. Benim yaşadım olay o anda birden yaşanan bir olaydı. O esnadaki ruh haliyle bu yaşandı. Ben şu anda ailemle mutlu bir hayat yaşıyorum. O olayın ardından bir tane daha kızım oldu. Şu anda 5 yaşında. 2 kızım ve eşimle birlikte mutlu bir aile tablomuz var. Allah, mutluğumuzu bozmasın, kimsenin yuvasını dağıtmasın, zor durumlara düşürmesin.”

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