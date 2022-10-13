11 yıl önceki cinayette katil patron çıktı: 30 TL için öldürmüş

Mersin'de 11 yıl önceki hurdacı cinayetinde katil patron çıktı.



Olay, 6 Ocak 2011'de Toroslar ilçesine bağlı Kurdali Mahallesi'nde meydana geldi. Başına sert Cinayet Büro Amirliğince faili meçhul cinayet dosyası tekrardan incelendi.

Mehmet Tekin'in (30) hurdacılık yaptığı tespit edilip, olay tarihinde kent genelinde hurdacılık yapan ve onun arkadaş çevresi olan çok sayıda kişiyle görüşmeler yapıldı.

Mehmet Tekin

HTS incelemeleri, saha çalışmaları ve alınan tanık ifadeleri neticesi elde edilen bilgilere göre olayın olduğu yer, şüpheli S.Y. (41) ile Mehmet Tekin’in geliş gidiş yolları tespit edilerek, güzergahtaki çok sayıda mahalleli ile görüşme yapıldı.



MUŞ'TA YAKALANDI



Görüşmelerin ardından, Mehmet Tekin'in o dönem hurda işinde patronu olan S.Y. ile arasındaki 30 TL'lik alacak konusu yüzünden çıkan tartışma sonrası darbedildiği ve beyin kanamasından öldüğü tespit edildi.



Olaydan 1 yıl sonra kentten ayrılan S.Y., Muş'ta yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Y., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.