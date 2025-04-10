11 yıl önceki çocuk cinayetine 13 gözaltı: Aralarında anne, baba, amca, kardeş de var

Merkez Eyyübiye ilçesi kırsal Akdilek Mahallesinde 2014 yılında evlerinin avlusunda oyun oynayan 6 yaşındaki Zehra Topdağ, aniden ortadan kayboldu. Küçük kızı bulmak için mahalleliyle birlikte jandarma ve arama kurtarma ekipleri de devreye girdi. Ertesi gün ise cesedi evin 10 metre ilerisinde çuvala sarılı halde bulundu.



Cinayeti çözmek için özel bir ekip kuruldu. Bu süre zarfında bir çok kişi gözaltına alındı fakat cinayet zanlısı ya da zanlıları bir türlü tespit edilemedi.

Olayın aydınlatılmasına yönelik kurulan özel ekip tarafından yeni bulgulara ulaşıldı.

11 YIL SONRA AİLE FERTLERİ GÖZALTINA ALINDI



Ekipler, 11 yıl sonra aralarında baba Halil T. ve anne Amşe ile üvey anne Ceylan T.’nin de olduğu 13 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanların küçük kızın ailesinden İsmail T., Cuma T., Hasan T., Halit T., Hüseyin T., Mustafa T., İşhade T., Kadriye T., Zeynep T. ve Fovaz T. olduğu öğrenildi. Zanlıların sorgularının devam ettiği öğrenildi.



OLAYIN GEÇMİŞİ



Merkez Eyyübiye ilçesi Akdilek Mahallesi'nde 25 Ocak 2014'te ilkokul 1. sınıf öğrencisi Zehra Topdağ'a ulaşamayan ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirmiş, ekiplerce yapılan aramalarda Topdağ, bir gün sonra pamuk çuvalı arasında ölü olarak bulunmuştu.