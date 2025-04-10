11 yıl önceki çocuk cinayetine 4 tutuklama: Anne, baba, amca, kardeş gözaltına alınmıştı
Şanlıurfa'da, 11 yıl önce 6 yaşındaki kız çocuğunun ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan, aralarında baba ve üvey annenin yanı sıra bazı akrabaların da bulunduğu 13 şüpheliden adliyeye sevk edilen 4'ü tutuklandı. Zehra Topdağ'ın cinayeti akıllara Diyarbakır Bağlar'da öldürüldükten sonra çuvala konularak dere yatağına konulan Narin Güran cinayetini getirdi.
Merkez Eyyübiye ilçesi kırsal Akdilek Mahallesinde 2014 yılında evlerinin avlusunda oyun oynayan 6 yaşındaki Zehra Topdağ, aniden ortadan kayboldu. Küçük kızı bulmak için mahalleliyle birlikte jandarma ve arama kurtarma ekipleri de devreye girdi. Ertesi gün ise cesedi evin 10 metre ilerisinde çuvala sarılı halde bulundu.
Cinayeti çözmek için özel bir ekip kuruldu. Bu süre zarfında bir çok kişi gözaltına alındı fakat cinayet zanlısı ya da zanlıları bir türlü tespit edilemedi.
Olayın aydınlatılmasına yönelik kurulan özel ekip tarafından yeni bulgulara ulaşıldı.
11 YIL SONRA AİLE FERTLERİ GÖZALTINA ALINDI
Ekipler, 11 yıl sonra aralarında baba Halil T. ve anne Amşe ile üvey anne Ceylan T.’nin de olduğu 13 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanların küçük kızın ailesinden İsmail T., Cuma T., Hasan T., Halit T., Hüseyin T., Mustafa T., İşhade T., Kadriye T., Zeynep T. ve Fovaz T. olduğu öğrenildi.
4 KİŞİ TUTUKLANDI
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden çocuğun yakını 4 kişi tutuklandı, baba ve ağabey hakkında adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı uygulandı. 7 şüpheli ise serbest bırakıldı.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Merkez Eyyübiye ilçesi Akdilek Mahallesi'nde 25 Ocak 2014'te ilkokul 1. sınıf öğrencisi Zehra Topdağ'a ulaşamayan ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirmiş, ekiplerce yapılan aramalarda Topdağ, bir gün sonra pamuk çuvalı arasında ölü olarak bulunmuştu.
AKILLARA NARİN GÜRAN CİNAYETİNİ GETİRDİ
Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin tutuklanan 12 kişiden 4'ü hakkında Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.
Amca Salim Güran, ağabey Enes Güran ve anne Yüksel Güran'a "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.
3'ü çocuk, 15 sanık ise "Suçluyu kayırma" suçundan 14 Nisan'da hakim karşısına çıkacak.
- Etiketler :
- Haberler -
- Narin Güran Cinayeti
- Narin Güran Soruşturması
- Şanlıurfa