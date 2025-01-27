11 yıl sonra mucizeyi başarmıştı: Fitness eğitmeni Hilal’den acı haber geldi

Muğla’da geçirdiği beyin kanaması sonucu kısmi felç geçiren ve 11 yıl süren tedavi sürecinin ardından yürümeye başlayan fitness eğitmeni Hilal Pektezel, böbrek yetmezliği sonucu yaşamını yitirdi.



Menteşe ilçesinde yaşayan Hilal Pekteze, fitness eğitmeni olarak görev yaptığı spor salonunda 2011 yılının mayıs ayında bayıldı.



Pektezel, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.



Burada yapılan tetkikler ve çekilen tomografide Pektezel’in beyin kanaması geçirdiği ve sol tarafının kısmi felç olduğu tespit edildi.

Pektezel, kısmi fel geçirdiğinde 28 yaşındaydı

Ameliyat edilen Pektezel, dört ay yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu edildi.



Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tedavisi süren Hilal Pektezel, dört ameliyat daha geçirdi.



Annesi Neziha Pektezel’i (37) 12 yaşında kaybeden Pektezel’in zorlu hastane sürecinde destekçisi, memur emeklisi babası Ali Rıza Pektezel (70) ile ablası Hatice Karaman (44) oldu.

Tedavi sürecinde Pektezel’in en büyük destekçisi babası ve ablası oldu

BÖBREK YETMEZLİĞİ TEŞHİSİ KONULDU



Kısmi felç sonrası sol tarafı tutmayan Pektezel, yaşadığı olumsuzluklara rağmen moralini yüksek tuttu.



Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü mezunu Pektezel, 11 yıl sonra, 2022’de sol ayağı üzerine basıp yürümeye başladı.

Fitness eğitmeni Pektezel, 11 yıl sonra yeniden yürümeyi başarmıştı

Hilal Pektezel, iki ay önce rahatsızlanması nedeniyle yakınları tarafından Manisa’nın Salihli ilçesindeki özel bir hastaneye götürüldü.



Burada yapılan tetkiklerde Pektezel’e böbrek yetmezliği teşhisi konuldu.



Durumun ağırlaşınca Manisa Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Hilal Pektemez, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.